Barcellona, Xavi ha fretta: il tecnico vuole Lewandowski a tutti i costi

Il Barcellona è impegnato nella tournée estiva negli Stati Uniti e continua la preparazione in vista della nuova stagione. Il tecnico spagnolo Xavi ha fretta di chiudere la trattativa che porterebbe alla sua corte Robert Lewandowski . Il polacco ha raggiunto al momento il ritiro del Bayern ma vuole trasferirsi a Barcellona . Secondo le ultime notizie dalla Germania, il centravanti sarebbe apparso svogliato durante gli allenamenti con i bavaresi e sarebbe arrivato addirittura in ritardo alla seduta di allenamento. Il braccio di ferro tra il giocatore e il Bayern va avanti: Lewandowski non aspetta altro che essere ceduto, mentre i tedeschi vogliono trattenerlo fino alla scadenza del suo contratto fissata a giugno 2023.

Secondo quanto riportato da AS, il tecnico starebbe facendo una maggiore pressione alla dirigenza per cercare di portare in blaugrana Lewandowski. L’idea del tecnico è quella di averlo a disposizione tra 10 giorni nel match contro il Real Madrid a Las Vegas. Nonostante l’accordo trovato tra il calciatore e il club, racconta AS, mancherebbe ancora quello con i bavaresi che non scendono sotto i 40 milioni.