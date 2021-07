Barella, sirene inglesi: il Liverpool ci prova con una maxi offerta all’Inter

Il centrocampista piace ai Reds

Campione d'Italia con l'Inter e ora anche campione d'Europa. Tutti pazzi per Nicolò barella. Da ormai diverse stagioni, ma in modo particolare le ultime due, il centrocampista è tra i migliori nel suo ruolo, in Serie A e probabilmente anche dei maggiori campionati. Ecco perché l'ex Cagliari pare aver attirato le attenzioni di molte squadre, soprattutto in Premier League.