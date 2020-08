Bari, Donnarumma tra gli obiettivi per rinforzare la squadra

Dopo la delusione per la sconfitta in finale playoff contro la Reggiana, il Bari ha intenzione di costruire una squadra altamente competitiva per tentare di raggiungere la promozione diretta in Serie B.

OBIETTIVO DONNARUMMA

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, pare che abbia intenzione di puntellare la squadra con innesti di qualità, inserendo nella rosa pugliese costruita la scorsa estate degli elementi funzionali al prossimo allenatore dei biancorossi. Uno dei principali obiettivi di mercato per i Galletti è rappresentato da Daniele Donnarumma, esterno mancino di proprietà del Monopoli. Il giocatore classe 1992, che in stagione ha collezionato 25 presenze condite da 4 reti e 4 assist, pare che sia in cima alla lista dei rinforzi, e stando quanto riportato da La Gazzetta dello Sport qualora il club dovesse decidere di provare l’affondo decisivo per acquistare il giocatore, potrebbe avere una pista preferenziale rispetto ad altre società.