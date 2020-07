Bari, è stato deciso il futuro di Vivarini: le ultime

Il Bari prova a ripartire dopo la delusione della sconfitta nella finale playoff contro la Reggio Audace. La società pugliese blinda il proprio tecnico e getta le basi per il futuro.

LA CONFERMA

Vincenzo Vivarini ha guadagnato la conferma per la prossima stagione col Bari. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, dopo alcune titubanze dovute alla mancata promozione in Serie B, la società ha sciolto ogni riserva e ha deciso di puntare forte sul tecnico ex Empoli ed Ascoli. Nel corso della sua esperienza biancorossa l’allenatore ha collezionato 15 vittorie, 12 pareggi e 1 sola sconfitta.