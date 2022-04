Bari, il ds Polito ci prova per Luca Moro

Il club neopromosso in B vuole rinforzare l'organico di mister Mignani

C'è un valzer di attaccanti che coinvolge diversi club di Serie B. Molto attivo il neopromosso Bari che ha chiesto al Sassuolo, l'attaccante ex Catania, Luca Moro. Il ragazzo veneto potrebbe avere poco spazio in Serie A nonostante il club neroverde abbia investito 4 milioni per averlo dal Padova Tra l'altro arriverà in casa Sassuolo dal Milan l’attaccante Lorenzo Colombo, ora in prestito alla Spal e il feeling appare vivo per il ventenne talento che gode anche della stima di Nicolato nell’Under 21. Ma nell’ultima chiacchierata tra Maldini, Massara e Carnevali sono stati chiamati in causa anche lo stesso figlio di Maldini (il trequartista Daniel) e il centrocampista Marco Brescianini, ora in forza al Monza dopo una felice esperienza all’Entella. Il Bari comunque si è inserito per Moro che piace molto al ds Ciro Polito e la vera trattativa potrebbe iniziare nei prossimi giorni appena si concluderà la stagione. Moro ha realizzato 21 reti con la maglia del Catania anche se nella parte finale del torneo di Serie C ha accusato un calo.