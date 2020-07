Bari, Vivarini adesso è in bilico: la situazione

L’allenatore del Bari, Vincenzo Vivarini, adesso è in bilico in vista della prossima stagione. Dopo la mancata promozione in finale playoff contro la Reggio Audace, la dirigenza sta facendo delle valutazioni sotto il profilo tecnico.

IL FUTURO

Il tecnico sulla panchina del Bari ha collezionato una serie di risultati molto importanti. Nel corso del campionato regolare della Serie C, Vivarini ha guidato i pugliesi per 25 partite, ottenendo 14 vittorie e 11 pareggi, con una media impressionante di 2,12 punti a partita. Le delusioni maggiori sono arrivate nelle tre gare dei playoff, dove l’ex allenatore dell’Ascoli ha collezionato una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport adesso la dirigenza del Bari è al lavoro e riflette in vista del futuro, cercando di capire se il crollo durante l’ultimo mese è stato causato da una non perfetta preparazione fisica, oppure da ragioni tecniche che vanno perfezionate prima dell’inizio della prossima stagione.