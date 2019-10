Barros Schelotto: “Ibrahimovic? Come Messi e Cristiano Ronaldo. È in condizioni perfette”

Guillermo Barros Schelotto, allenatore dei LA Galaxy, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, a seguito della semifinale di Western Conference persa contro il LAFC ha lanciato qualche segnale per il proprio destino. Il suo attuale allenatore non ha escluso il possibile approdo del centravanti in Italia, magari alla corte di Carlo Ancelotti.

FUTURO – “Ibrahimovic è in condizioni perfette, la sua mentalità e la sua professionalità sono incredibili. Parliamo di un giocatore ai livelli di Messi e Cristiano Ronaldo, ovviamente non ha più venti anni ma piò giocare ancora ad alti livelli. Non abbiamo parlato del Napoli perché nelle ultime settimane ci siamo concentrati sul calcio giocato e io in aspetti personali non entro, si tratta di decisioni che una persona deve prendere e che io non commento”. E sulle voci di mercato che accostano Ibrahimovic al Napoli: “Con lui il Napoli non sarebbe sicuro di vincere lo Scudetto, ma Ibrahimovic innalzerebbe con la sua presenza il livello della squadra”.