Bayer, colpo Azmoun soffiato alla Juventus

Il calciatore iraniano giocherà in Bundesliga e non in Serie A

Redazione ITASportPress

Serdar Azmoun calciatore inseguito dalla Juventus è vicinissimo al trasferimento in Germania. Il Bayer, ha trovato l'accordo con gli agenti e vuole completare il trasferimento del giocatore iraniano entro la fine di gennaio. Adesso si attende la risposta dello Zenit che potrebbe monetizzare in caso di addio immediato visto che il calciatore è in scadenza a giugno. La Juventus ha indugiato e la squadra di Leverkusen ha accelerato per ottenere il sì dell'attaccante che in questa stagione ha giocato 21 volte, segnando 10 gol in campionato.