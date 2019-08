Bayern, assalto a Sané: pronta una super offerta

Archiviata l’epopea di Arjen Robben e Franck Ribery, il Bayern Monaco si tuffa sul mercato a caccia di degni eredi dei due fuoriclasse. Il nome più gettonato, in questo momento, è quello di Leroy Sané. L’attaccante tedesco ha vissuto una stagione di alti e bassi, condita dal rapporto non proprio idilliaco con Pep Guardiola. Negli scorsi mesi, i bavaresi si erano fatti avanti per il giocatore del Manchester City, ma si erano ritirati di fronte alle richieste onerose dei Citizens. Secondo quanto riportato da Kicker, però, i vertici del Bayern avrebbero ripensato alle strategie di mercato. Così ora la società vincitrice delle ultime sette Bundesliga avrebbe deciso di fare sul serio, spingendosi ad offrire oltre 100 milioni di euro. Una cifra che fa traballare le certezze dei campioni d’Inghilterra.