Bayern, colpo grosso: preso il difensore portoghese Cancelo

Il Bayern Monaco ha ingaggiato il difensore Joao Cancelo dal Manchester City. Una operazione lampo che sposterà in Germania il 28enne nazionale portoghese. Cancelo ha prolungato il contratto con il City fino al 2027 ma dopo il Mondiale ha perso il posto da titolare. "Venivo dalla Juve che aveva un modo diverso di giocare e non mi sono adattato allo stile della squadra", ha dichiarato Cancelo . "È stata più colpa mia. Volevo mostrare le mie qualità". Adesso il calciatore ha accettato la Bundesliga dove andrà al Bayern con la formula del prestito con opzione di mercato per 70 milioni di euro. Nella stagione 2022/23, Cancelo ha collezionato 26 presenze con il Manchester City, segnando 2 gol e fornendo 5 assist.