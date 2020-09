Bayern, dopo il Triplete le cessioni: un giocatore nel mirino nel Real Madrid

Dopo l’abbuffata ecco la dieta. Questo sembra essere il destino del Bayern Monaco. I bavaresi hanno vinto tutto in questa prima parte di 2020, conquistando la Bundesliga, la Coppa di Germania e infine in Champions League. Ora, però, bisogna iniziare a costruire un nuovo ciclo vincente e per farlo si deve fare i conti con cessioni importanti.

IDEA REAL MADRID

Uno dei giocatori destinati probabilmente a lasciare il Bayern è David Alaba. Il difensore austriaco, infatti, è corteggiato dal Real Madrid. I Blancos vogliono aggiungere esperienza al reparto arretrato e il campione dei bavaresi sembrerebbe fare davvero al caso loro. La trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni. Lo riporta il portale spagnolo Don Balon.

L’EX FIDANZATA DI UN CALCIATORE ESPLOSIVA SUI SOCIAL