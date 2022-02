Bayern, ds Salihamidzic svela il futuro di Lewandowski

Lewandowski termina il suo contratto con il Bayern nel 2023

Ieri nel match contro l'Eintracht Francoforte non è riuscito a segnare il centravanti 33enne del Bayern Robert Lewandowski. In Germania si dice che andrà via e non rispetterà il contratto fino al 2023. Ma il ds del club di Monaco di Baviera, "Brazo" Salihamidzic, è uscito allo scoperto sul rinnovo del polacco. "Siamo determinati a tenere Robert", ha detto. Immediata la risposta sarcastica dell'attaccante polacco. "E' la prima volta che lo sento parlare così...Sono tranquillo. Sono aperto a qualsiasi soluzione", questa la dichiarazione di Lewandowski che sta facendo preoccupare il Bayern Monaco.