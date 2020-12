Bayern, è Mustafi l’obiettivo per la difesa

Il Bayern Monaco è a caccia di un difensore che possa dare al tecnico Flick maggiori garanzie in vista della partenza di Alaba ma anche per l’usura dei muscoli inevitabile per l’esperto Boateng. L’ obiettivo della squadra bavarese, secondo Don Balon, è Skodran Mustafi, che vorrebbe lasciare l’Arsenal di Mikel Arteta visto che non trova sempre spazio e finora ha collezionato appena 3 presenze. Il difensore centrale tedesco vuole essere ancora una volta importante per l’Europeo con la maglia della nazionale tedesca ed è per questo che vuole giocare con continuità. Le complicazioni per il rinnovo di Jerome Boateng potrebbero dare all’ex giocatore del Valencia l’occasione perfetta; che continua a pesare varie opzioni per il mercato invernale in attesa di una decisione definitiva.