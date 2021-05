Bayern, Hoeness: “Haaland non lo prenderemo mai. Prossimi due anni club…”

Il club campione di Germania deve fare i conti con la crisi a causa del Covid

Il Bayern Monaco si tira fuori dalla corsa all'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland."Mi spiace ma chi ha parlato del possibile trasferimento di Haaland da noi non ha capito la situazione", ha detto il futuro amministratore delegato del Bayern Monaco Oliver Kahn. "Un calciatore che costa oltre 100 milioni, per il Bayern Monaco è inimmaginabile al momento". Oggi anche Uli Hoeness ha ribadito il no al norvegese: "Non possiamo pagare certe cifre per un attaccante. Il Coronavirus ha tolto circa 100 milioni per la mancanza del pubblico e nei prossimi due anni ci saranno problemi seri per tutti i club. E' una operazione che non faremo mai. Non faremo grandi acquisti perchè la situazione è complicata" le parole di Hoeness a Sport1.de.