Bayern, in arrivo un fantastico doppio colpo di mercato da 80 milioni

Il Bayern Monaco vuole acquistare i centrocampisti del Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria e Florian Neuhaus ieri in campo contro l’Inter nel match di Champions League. Un doppio colpo per la prossima stagione, riporta Bild. Il Borussia sta attualmente negoziando un’estensione del contratto con Zakaria: il club è pronto a includere nell’accordo un bonus. Se le trattative falliscono, Denis dovrà essere venduto in estate per trarre profitto dal trasferimento. In questo caso, il suo costo sarà di oltre 40 milioni di euro. Il trasferimento di Neuhaus è stimato all’incirca sullo stesso importo. Il contratto del 23enne tedesco è valido fino al 2024, ma l’allenatore del Bayern Hansi Flick non vede l’ora di gestirlo a Sabenerstrasse. In questa stagione, il 24enne Zakaria ha giocato 4 partite in tutti i tornei e non ha segnato mentre Neuhaus ha giocato 15 partite, ha segnato 4 gol, ha dato 3 assist.