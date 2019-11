Bayern in cerca di attaccanti: assalto a un big del City

La rivoluzione del Bayern Monaco non sembra fermarsi. Dopo i rumors sul possibile arrivo di Pep Guardiola in estate, nuove voci di mercato provengono dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i bavaresi starebbero sondando il terreno per un altro colpo dal Manchester City. Si tratta di Leroy Sané. L’attaccante tedesco dei Citizens si è infortunato all’inizio della stagione e non è ancora rientrato con il resto della squadra. Il Bayern ha già tentato nella scorsa estate di acquistare il giocatore senza successo. Stavolta, però, i campioni di Germania sembrano disposti a far follie per arrivare a Sané.