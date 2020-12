Bayern, Juventus e Real Madrid superate: contatto con Camavinga!

In Spagna sono sicuri: il centrocampista classe 2002 Eduardo Camavinga lascerà il Rennes al termine di questa stagione per andare a giocare in un top club. Il francese di origini angolane è sotto contratto fino a giugno 2022 e viene valutato tra i 60 e i 70 milioni di euro. Camavinga è ambito tra le altre da Juventus e Real Madrid ma nelle ultime ore si registra una offensiva forte del Bayern Monaco che i giovani li fa giocare subito come con Musiala. Un anno fa, Eduardo Camavinga era già considerato la promessa più brillante mai espressa dal vivaio del Rennes e una delle più accecanti del calcio francese. Proprio ad agosto 2019, aveva incantato tutti durante la gara di campionato vinta contro il Psg, la sua decima con la prima squadra del Rennes nonostante avesse soltanto 16 anni; inoltre giocava come centrale di centrocampo, un ruolo delicato, complesso, non era un esterno offensivo funambolico a cui si possono concedere – e perdonare – un errore di misura o un eccesso di egoismo in cambio di un dribbling potenziale, di una fuga sulla fascia che crea superiorità numerica; no, Camavinga era già il direttore d’orchestra. Dunque il Bayern non vuole aspettare avendo fiutato le sue qualità e oggi France Football titola in modo molto aggressivo nella sua nuova edizione: “Il Bayern vuole Camavinga!”. Il centrocampista centrale, che ha compiuto 18 anni solo all’inizio di novembre, ha già fatto il suo debutto nella nazionale maggiore francese e potrebbe essere in vista dell’imminente partenza di Javi Martínez, una valida soluzione per il Bayern del futuro.