Bayern, la dirigenza segue da vicino Inzaghi

Un'attenzione particolare per il tecnico dell'Inter in Germania

Il calcio è uno sport di squadra con elementi individuali e non il contrario. Facendo un parallelismo cinematografico, è importante avere grandi interpreti ma è quanto mai decisiva una trama convincente e di alto livello. Diceva Bertolt Brecht, grande drammaturgo: «Senza un copione ci può essere solo improvvisazione e pressapochismo». Cioè: anche gli attori più affermati hanno bisogno dell’aiuto degli altri per esprimersi compiutamente. L'Inter vista in questo campionato è una squadra che gioca bene e sa essere dominante. E' quello che piace al CEO del Bayern Oliver Kahn e al ds Hasan Salihamidzic. Il club bavarese tiene d'occhio per il futuro Simone Inzaghi visto che per il momento sulla panchina c'è il giovane rampante Julian Nagelsmann che ha un contratto di 5 anni fino al 30 giugno 2026. Il tecnico dell'Inter, però, come appreso da Itasportpress.it, è ritenuto all'altezza di poter vincere in Germania con una filosofia di gioco "europea". Di Inzaghi piace la sua capacità di creare armonia di gruppo, condizione che negli anni è stata l'arma vincente dei tedeschi in Bundesliga ma anche in Champions League.