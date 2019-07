Bayern Monaco, Alaba allo scoperto: “Un onore l’interessamento del Barcellona”

Già nel mese di marzo il difensore del Bayern Monaco David Alaba aveva visto di buon occhio la possibilità di trasferirsi in Spagna in estate, sponda Real Madrid o Barcellona, e ancora oggi, nel pieno del mercato, ha confidato al Mundo Deportivo di essere entusiasta dell’interessamento blaugrana: “È un riconoscimento importante nonché un onore sapere che il Barça mi abbia notato”. Lo ha detto dagli Stati Uniti, dove si trova con i bavaresi, più precisamente da Kansas City. Ha poi aggiunto: “Ma ora rimango concentrato sul precampionato col Bayern, la mia attenzione è solo su quello. Voglio concentrarmi sugli aspetti essenziali. Sono però un giocatore che non ama guardare lontano, per cui non escludo nulla sul mio futuro”. È chiaro che il Barcellona resta in agguato, ma anche il Manchester City sarebbe interessato al giocatore, potendo anche offrire contropartite importanti.