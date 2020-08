Bayern Monaco, Alaba non si sbilancia sull’Inter: “Il mio futuro? Adesso penso alla Champions, non voglio…”

È stato per anni uno dei più forti laterali di sinistra, poi ha saputo trasformarsi anche in altro: centrocampista, difensore centrale, senza mai abbassare il rendimento. Normale attirare l’interesse di tante squadre, specie se ti chiami David Alaba. Il calciatore austriaco, accostato a diverse situazioni di mercato ha tenuto a parlare su quello che sarà il proprio futuro.

LE PAROLE DI ALABA

Intercettato dai microfoni di Sky Deutschland, l’austriaco, nel mirino anche dall’Inter non si è voluto sbilanciare sul suo futuro: “Se sto pensando al futuro? No, il mio obiettivo è un altro, sono concentrato sulla Champions League. Non mi lascio distrarre da tutte queste trappole”, le poche parole concesse sul suo futuro. Nelle ultime ore sembra essersi aperto uno spiraglio per il rinnovo contrattuale con i bavaresi, ma i media tedeschi continuano a parlare dell’interesse di tante big europee come Manchester City, Paris Saint-Germain, l’Inter stessa, il Barcellona e il Real Madrid.