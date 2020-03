Bayern Monaco, futuro deciso per Perisic: l’Inter sorride perché…

L’Inter prova a sorridere nonostante la sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus. Se lo scudetto appare più lontano, i nerazzurri potrebbero già pensare alla prossima stagione. Ed una piccola soddisfazione potrebbe arrivare dal mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, buone notizie arrivano dalla Bundesliga e dal Bayern Monaco: i bavaresi avrebbero deciso di riscattare Ivan Perisic. Il calciatore non rientra nei piani tattici di mister Conte e la sua cessione definitiva potrebbe rappresentare parte del tesoretto da investire in estate per rinforzare la squadra e poter puntare finalmente alla prima posizione della Serie A. Nonostante il problema alla caviglia avuto lo scorso mese dal croato, il futuro di Perisic sembra segnato con i bavaresi che potrebbero investire 20 milioni per il suo riscatto.

CONTE E IL GAP CON LA JUVENTUS