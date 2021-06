Bayern Monaco, idea Haaland: ecco la strategia del club bavarese

Il Bayern Monaco è attivo sul mercato e valuta l'assalto a Erling Haaland

La forza del Bayern Monaco in tutti questi anni è stata rappresentata dalla capacità sapersi rinnovare continuamente. Mai colpi particolarmente costosi, ma quasi tutti perfettamente azzeccati e riusciti. Spesso molti acquisti sono stati realizzati ai danni delle rivali, come dimostrano gli arrivi negli ultimi anni di Manuel Neuer, Mario Goetze e soprattutto Robert Lewandowski. Proprio il polacco sembra uno dei giocatori destinati a essere messi sul mercato nei prossimi mesi a causa dell'età non più giovanissima. Il nome del sostituto nella mente dei bavaresi pare già scontato: Erling Haaland.