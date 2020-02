Bayern Monaco, il presidente Hainer: “Cristiano Ronaldo? Troppo vecchio per noi…”

Nonostante abbia appena compiuto 35 anni, Cristiano Ronaldo è più in forma che mai. Il portoghese, fin qui, ha realizzato 19 reti in campionato, trascinando la Juventus in vetta alla classifica di Serie A. Il suo futuro, però, è ancora tutto da decifrare, con rumors che vorrebbero l’attaccante pronto a lasciare i bianconeri nei prossimi mesi. Tra i club che sarebbero interessati a CR7 era spuntato anche il nome del Bayern Monaco, che tuttavia, per bocca del suo presidente Herbert Hainer, ha voluto allontanare le voci.

RONALDO – “E’ naturale che in questo momento vengano fuori molti nomi sulla stampa – ha detto Hainer a TZ -, ma Ronaldo, per noi, è troppo vecchio”.

