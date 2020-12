Bayern Monaco, Javi Martínez lascia ma trova subito una squadra

Jave Martinez jolly del Bayern Monaco a fine stagione andrà via. Anzi sarebbe dovuto andare via dopo la finale di Champions League vinta con il PSG, ma invece causa la stagione compressa di impegni, è rimasto e sta giocando tanto contrariamente a quanto gli fu detto dai dirigenti. Nell’ultima sessione di calciomercato il suo ritorno all’Athletic Club Bilbao era addirittura scontato. Con la squadra tedesca ha già raggiunto la gloria, il basco infatti è uno dei pochi calciatori che può vantarsi di aver ottenuto due triplete. Hans-Dieter Flick gli ha consigliato di andarsene a settembre, poiché i suoi minuti sarebbero stati molto scarsi. Ma, contro ogni previsione, non è così.

A causa degli infortuni che stanno accusando i suoi compagni di squadra, Martinez ha già giocato 578 minuti, distribuiti su 15 partite, sommando tutte le competizioni, nelle quali ha realizzato un gol e fornito due assist. A 32 anni non è più al suo livello migliore, ma può comunque essere di grande aiuto e dare il suo contributo.

Discorso nazionale è chiuso ma Martinez ha in bacheca la Coppa del Mondo in Sud Africa nel 2010 e l’ Euro Cup nel 2012. Il Navarrese, cresciuto nella cava dell’Osasuna, può essere più che soddisfatto, senza dubbio. Molti avrebbero firmato per avere la sua carriera e, soprattutto, il suo ampio curriculum.

Il suo contratto scade a giugno, ma il Bayern ha intenzione di prolungare la sua permanenza in Bundesliga, iniziata nel lontano 2012. Come ha confermato Javi, partirà in estate desideroso di intraprendere una nuova sfida. Il suo ritorno a San Mamés è sul tavolo, ed è un’opzione da tenere in considerazione, senza dubbio, per l’aspetto emotivo. Ma in queste ore, secondo Don Balon, sta prendendo corpo un’altra possibilità: andare al Leeds United dove lo aspetta a braccia aperte il tecnico Bielsa.