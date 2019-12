Bayern Monaco, la confessione di Rummenigge: “Abbiamo provato più volte a prendere Mané ma…”

Curiosa rivelazione di mercato svelata dal Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco. Parlando ai microfoni della Bild, il dirigente tedesco ha ammesso che la società campione di Germania ha provato più volte ad assicurarsi uno degli attaccanti più forti del mondo delle ultime stagioni: Sadio Mané, attualmente al Liverpool.

CHE PECCATO! – Il Bayern Monaco ci ha provato a più riprese ha ammesso Rummenigge: “Eravamo seriamente interessati a Mané, ma per qualche motivo non siamo mai riusciti a concludere la trattativa. Prima è andato al Southampton, poi a Liverpool. È un peccato davvero”. E in effetti, vista la classe del senegalese, soprattutto dopo l’addio dalla Baviera di Ribery e Robben, il suo acquisto sarebbe stato perfetto. Mané sta contribuendo in modo importante ai successi recenti del Liverpool, non ultima la Champions League conquistata la passata stagione.