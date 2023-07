Bayern Monaco, Mané è in svendita: quanto chiedono i tedeschi

Il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di mantenere in rosa Sadio Mané . Lo ha manifestato più volte e riferito al giocatore di cercarsi una nuova squadra. L'ennesima conferma arriva da Sky Sports , secondo cui il club tedesco accetterebbe un'offerta da 20 milioni di euro pur di sbarazzarsene subito. Arrivato dal Liverpool solo un anno fa, il senegalese non ha rispettato le aspettative e deluso tifosi e società. Tra comportamenti non proprio consoni ad un club di tale portata a qualche problema fisico di troppo, oggi è fuori dal progetto. Eppure, il calciatore continua ad affermare che rimarrà a Monaco di Baviera anche il prossimo anno.

Motivo di tanta fretta di liberare un giocatore che non rientra più nei piani è che non si tratta di un giocatore qualunque. Sadio Mané era arrivato al Bayern Monaco carico di aspettative, doveva essere il successore di Lewandowski. E per questo motivo risulta come uno dei giocatori più pagati della rosa. Il suo ingaggio metterebbe in sera difficoltà l'approdo di quello che dovrebbe essere il nuovo titolare, Harry Kane. Anche l'inglese vorrà un super stipendio e, lo sappiamo, due galli in un pollaio non vanno d'accordo.