Bayern Monaco, nuova idea per rinforzare la difesa

Costretti a far fronte ad una clamorosa ed improvvisa emergenza in difesa, il BayernMonaco potrebbe dover esser costretto ad intervenire sul mercato. I bavaresi non possono infatti contare sul pilastro Dayout Upamecano - infortunato con rientro previsto a fine ottobre - ed il neo arrivato Kim Min-Jae che non darebbe sicurezze a Thomas Tuchel. Dunque, si guarda sugli svincolati. Secondo quanto riportato da diverse fonti tedesche, il Bayern avrebbe individuato nell'ex Arsenal Sokratis Papastathopoulos il profilo perfetto. Giocatore di qualità e quantità, che Tuchel conosce bene vista la precedente esperienza al Borussia Dortmund. Il difensore è svincolato e accetterebbe volentieri una squadra del calibro dei bavaresi, i quali non hanno ancora fatto alcuna offensiva. Come accaduto per Jerome Boateng in precedenza, a Monaco di Baviera procedono con i piedi di piombo. Non vogliono fare sgarri.