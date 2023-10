Bayern Monaco, occhi in casa Tottenham: ok di Postecoglou alla cessione

Il club tedesco guarda ancora in casa Tottenham: nuovo obiettivo per gennaio dopo l'acquisto di Harry Kane

Il Bayern Monaco di Thomas Tuchel continua la ricorsa al primo post in Bundesliga, distante due punti. I bavaresi hanno vinto le ultime tre partite e non vogliono fermarsi qui. Uno dei grandi trascinatori è Harry Kane. L'inglese, grande acquisto della scorsa campagna estiva, sta ripagando con gol e ottime prestazioni. L'ex Tottenham. intanto, potrebbe presto ritrovare un suo ex compagno. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, infatti, il Bayern Monaco punterebbe Eric Dier in vista del mercato di gennaio. Il classe 1994 inglese è fuori dal progetto di Ange Postecoglou, che avrebbe già dato l'ok alla cessione. I due club, ora, dovranno cercare l'accordo. L'ex Sporting CP non ha ancora giocato minuti in questo inizio di stagione.