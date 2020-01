Bayern Monaco, occhi su Emre Can. Flick ammette: “È un leader. Fino a quando il mercato è aperto…”

Sembrava poter essere ad un passo dal Borussia Dortmund, invece, Emre Can potrebbe finire clamorosamente al Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco, in uscita dalla Juventus, piace ai bavaresi. Lo ha ammesso il tecnico Hansi Flick intervenuto in conferenza stampa. A precisa domanda sul giocatore bianconero, il tecnico ha risposto senza esitazione.

PIACE – Flick non ha dubbi: “Finché la finestra trasferimenti è aperta possono succedere ancora molte cose. Emre Can? Ho un’idea chiara di lui, è un professionista eccellente con una grande carriera. Ha le qualità per giocare in qualsiasi club di Bundesliga. È un leader e sarebbe buono per qualsiasi squadra”, ha dichiarato il tecnico del Bayern Monaco. Vedremo se il classe 1994 farà ritorno in patria a caccia di continuità anche in vista di Euro 2020.