Bayern Monaco, passi avanti per avere Insigne

Il calciatore non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo col Napoli e si è fiondato il Bayern

L'attaccante del Napoli e dell'Italia Lorenzo Insigne potrebbe lasciare la Serie A e trasferirsi nel campionato tedesco, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Per il calciatore si è fatto sotto il Bayern molto interessato al 30enne. Il club di Monaco di Baviera ha chiesto al Napoli il trasferimento di Insigne visto che tra i dirigenti tedeschi e Aurelio De Laurentiis c'è un bruon dialogo da tempo. Insigne vuole restare, ma chiede un aumento di stipendio che però il club campano non vuole riconoscergli. Anche il Tottenham mostra interesse per l'attaccante. Ricordiamo che Insigne milita nel Napoli dal 2009. In questa stagione, l'attaccante ha preso parte a 15 partite della Serie A, ha segnato 4 gol e ha dato 5 assist. La scorsa estate Insigne è diventato campione d'Europa con la nazionale italiana.