Bayern Monaco pazzo di Haaland: pronta l’offerta

Erling Braut Haaland, a suon di reti, ha conquistato tutta Europa. Ad appena 19 anni, l’attaccante del Salisburgo ha trovato la via del gol con continuità non solo in campionato, ma anche in Champions League. Ecco così che le big del vecchio continente sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsene le prestazioni, cercando di portare il norvegese nelle proprie file in vista della prossima stagione.

BAYERN MONACO – Tra i club interessati ad Haaland vi è il Bayern Monaco, che, secondo quanto raccolto da Kicker, sarebbe pronto ad offrire al Salisburgo ben 35 milioni di euro per il giocatore.