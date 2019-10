Bayern Monaco, Salihamidzic allontana Muller dall’Inter: “A gennaio non si muove…”

È al centro di diversi rumors di mercato, Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, è stato accostato anche alla Serie A e in modo particolare all’Inter di Antonio Conte in cerca di un profilo esperto che possa dare una mano al reparto avanzato.

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del club tedesco, ai microfoni di Sky Sports Deutschland, ha però messo in chiaro la situazione del giocatore tedesco negando ogni possibilità riguardo al trasferimento di Muller nel prossimo mercato invernale: “È una storia di cui i media vogliono parlare, ma non non c’è niente. Abbiamo due giocatori che saranno fuori per mesi (Süle e Lucas Hernández, ndr), e la stampa vuole che vendiamo Müller. Non ha senso. Resterà qui”.