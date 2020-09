Bayern Monaco, senza rinnovo Alaba puà partire e la Juventus…

Futuro incerto per David Alaba e il Bayern Monaco che non riescono ancora a trovare un’intesa sul rinnovo del contratto. L’esterno mancino, in questa stagione diventato anche centrale per necessità, potrebbe anche partire in caso di mancato accordo con il club.

Alaba: c’è anche la Juventus

In casa Bayern Monaco c’è molto fermento per le vicende di mercato che coinvolgono Thiago Alcantara e David Alaba. Se il primo pare aver fatto marcia indietro mostrandosi possibilista sulla sua permanenza, per quanto riguarda il secondo, le cose potrebbero essere diverse. Come riporta la Bild, infatti, per il difensore, il cui contratto scadrà tra meno di dieci mesi, possibile anche la cessione immediata in caso di mancato accordo sul rinnovo. Tante le squadre a lui interessate. In Italia anche Inter e Juventus, con i primi che con l’acquisto di Kolarov si dovrebbero essere tirati fuori lasciando potenzialmente strada libera ai bianconeri.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE