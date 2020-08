Bayern Monaco, si accende un super duello per Thiago Alcantara

Il futuro di Thiago Alcantara, centrocampista in forza al Bayern Monaco, resta ancora un mistero. Piovono proposte per l’ex Barcellona, in particolare in Premier League è pronta ad accendersi un duello molto affascinante.

DERBY TRA CITY E LIVERPOOL

Secondo il portale Sportbild il futuro del centrocampista sarà sicuramente in Inghilterra. Inizialmente sembrava essere il Liverpool il primo indiziato a tesserare il calciatore, ma nelle ultime ore si sarebbe inserito con forza il Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo conosce alla perfezione Alcantara avendolo allenato sia in Catalogna che in Baviera e sarebbe pronto a chiedere alla dirigenza inglese un nuovo ricco sacrificio per ingaggiare Thiago. Non è solo sfida sul campo, parte anche Liverpool-City al tavolo del mercato.