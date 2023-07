Bayern Monaco tenta Walker, ma il Manchester City offre rinnovo

Il futuro di Kyle Walker è ancora tutto da decifrare. Il terzino inglese ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e diverse sono le big europee disposte a tutto pur di aggiudicarselo quest'estate. Su tutte il Bayern Monaco il quale, secondo quanto riportato da Sky Sports Uk , ha già avuto contatti stretti con il giocatore e provato a convincerlo a trasferirsi in Germania. Con il "si" dell'inglese i bavaresi andrebbero a bussare alla porta dei citizens, chiedendo uno sconto sul cartellino visto la situazione contrattuale. Ma il Manchester City non ha intenzione di lasciar partire una delle sue pedine più importanti. Farà muro a qualunque offerta gli si ponga sul tavolo, nella speranza che il 33enne ex Tottenham accetti il rinnovo di contratto.

Dal canto suo, Kyle Walker si trova bene a Manchester e non avrebbe motivo di salutare visto anche il dominio della sua squadra. Unica incongruenza la titolarità garantitagli da Guardiola, e poi non rispettata, per la scorsa finale di Champions League contro l'Inter. Trattamento che il 33enne non avrebbe apprezzato particolarmente. Ma c'è tempo per riflettere e prendere in considerazione tutte le ipotesi.