Bayern Monaco, Tolisso verso l’addio: l’Inter sfida un top club

Dopo tre anni l’avventura di Corentin Tolisso al Bayern Monaco sembra giunta alla fine. Infatti il giocatore sarebbe stato messo sul mercato dal club bavarese che chiede almeno 35 milioni di euro per cederlo. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il centrocampista francese avrebbe due estimatori determinati ad arrivare fino in fondo pur di averlo in squadra. Si tratta di Inter e Manchester United. I nerazzurri cercano una pedina duttile in mezzo al campo, capace di abbinare una notevole abilità in fase difensiva con la capacità di aggredire gli spazi. Tuttavia Antonio Conte non può dormire sonni tranquilli perché i Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer sono pronti a dare battaglia.