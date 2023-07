Bayern Monaco, Walker in dirittura d’arrivo: manca solo l’accordo col City

Kyle Walker ha detto di "si" al trasferimento al Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da SkySport, il terzino non ha alcuna intenzione di rinnovare con il Manchester City mentre sarebbe molto attratto dal progetto dei bavaresi. Dunque, c'è l'ok definitivo per il trasferimento ma manca ancora il via libera del club che ne detiene il cartellino. In ogni caso è questione di ore prima che arrivi l'ufficialità. La trattativa è ai dettagli e l'accordo giusto potrebbe arrivare da un momento all'altro.