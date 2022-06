Bayern, nel mirino un difensore del Milan intoccabile

Il club tedesco cerca un sostituto di Sule partito per Dortmund

Sicuramente uno delle sorprese del Milan campione d'Italia è Fikayo Tomori che ha un posto speciale anche nel cuore dei tifosi. Arrivato a gennaio 2021 il suo approdo a Milanello coincise con il primo grande salto di qualità della difesa, tanto da convincere la dirigenza rossonera a spendere 28 milioni l’estate scorsa per acquisirlo a titolo definitivo dal Chelsea. In questi mesi il suo valore è quantomeno raddoppiato e in Premier League non solo i Blues ne rimpiangono la partenza. Così si segnalano già movimenti attorno a lui e da Monaco di Baviera sussurrano che il Bayern si sia fatto avanti. Il calciatore ha un contratto importante con uno stipendio che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Pioli lo considera intoccabile ma il Bayern fa sul serio visto che cerca un sostituto di Sule passato al Borussia Dortmund.