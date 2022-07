Bayern, per fare spazio a De Ligt sarà ceduto un top player

Il Bayern è sulle tracce del difensore della Juventus, Matthijs De Ligt . I bianconeri chiedono una cifra che il club tedesco non vuole spendere e rilancia su 60 milioni di euro cash ai bianconeri. I bavaresi dopo aver acquistato Sadio Mané (venuto dal Liverpool per 32 milioni più bonus) e Ryan Gravenberch (18,5 milioni più bonus all'Ajax) e ceduto Marc Roca (12 milioni più bonus al Leeds United, hanno finora un saldo di trasferimento di quasi -36 milioni di euro. Per avere Matthijs de Ligt il Bayern dovrebbe probabilmente vendere giocatori. Ci sono un bel po' di candidati a fare spazio all'olandese.

CHI PARTE - Robert Lewandowski, è disposto a trasferirsi a Barcellona e il Bayern potrebbe incassare 50 milioni di euro. Oppure Serge Gnabry, che ancora non ha rinnovato il contratto e potrebbe andare via. Più recentemente, si dice che Pep Guardiola e il Manchester City abbiano mostrato interesse. Ma uno dei candidati alla partenza per via dei contratti in scadenza nel 2023, è Benjamin Pavard. Il campione del mondo 2018 ha perso il suo posto come terzino destro dopo l'ingaggio di Noussair Mazraoui. E' lui il principale candidato a lasciare il Bayern se dovesse arrivare de Ligt. Al centro della difesa, dove preferisce giocare il francese, c'è la dura concorrenza di Dayot Upamecano e Lucas Hernández. Se arrivasse anche de Ligt, probabilmente sarebbe solo il numero quattro nella gerarchia del difensore centrale.