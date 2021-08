Bayern, proposto alla Juventus lo scambio Tolisso-McKennie

Come anticipato qualche giorno fa dalla nostra redazione, McKennie si sta avvicinando al Bayern Monaco.

TRATTATIVA - La squadra bianconera non considera più incedibile il centrocampista statunitense e secondo le ultime indiscrezioni, il Bayern Monaco, non solo vorrebbe acquistare McKennie, ma avrebbe proposto alla Juventus, uno scambio intrigante, quello con il francese Corentin Tolisso. Il centrocampista della squadra bavarese è da sempre nei desideri di Agnelli, fin dai tempi in cui il ragazzo militava nelle file del Lione. Da quando il francese si è trasferito al Bayern Monaco, non ha mai trovato quella continuità di gioco che si aspettava. Lo scambio potrebbe essere la soluzione ideale, dato che i calciatori hanno più o meno la stessa valutazione (transfermarkt riporta un valore di 25 milioni per lo statunitense e di 20 milioni per il francese), non ci sarebbero problemi legati ai bilanci delle due società. Anche Allegri, apprezza le qualità di Tolisso e non vedrebbe l'ora di poterlo allenare.