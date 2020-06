Bayern scatenato sul mercato: non solo Havertz, pronto un altro colpo

Non basta l’ottavo sigillo consecutivo in Bundesliga ad appagare il Bayern Monaco. I bavaresi si preparano a vivere una sessione di mercato intensa, che potrebbe comportare un’importane rinnovamento della rosa a disposizione del tecnico Hans-Dieter Flick. Il primo obiettivo dichiarato è il fuoriclasse del Bayer Leverkusen Kai Havertz, sul quale è comunque forte la concorrenza del Chelsea. Tuttavia, secondo il Telegraph, il club campione di Germania in carica starebbe puntando su Leroy Sané, esterno offensivo del Manchester City. Il giovane tedesco è un pallino dei bavaresi, che lo hanno corteggiato fortemente anche nella scorsa estate. Stavolta la trattativa potrebbe anche concludersi positivamente.