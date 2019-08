Bayern scatenato: un big della Juve nel mirino per rinforzare l’attacco

Le difficoltà in questo avvio di stagione potrebbero indurre il Bayern Monaco ad intervenire pesantemente sul mercato. La sconfitta in Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund ed il pareggio alla prima gara di Bundesliga contro l’Hertha Berlino sono campanelli d’allarme importanti. I bavaresi stanno lavorando per piazzare almeno un colpo in difesa ed uno in attacco. Il grande nome per il reparto avanzato sarebbe Mario Mandzukic. Secondo quanto riportato da Marca, il Bayern avrebbe fiutato l’affare dato lo scarso impiego del giocatore croato da parte di Maurizio Sarri. Al tempo stesso, l’attaccante gradirebbe il ritorno in Germania. E poi nei piani del club vincitore dell’ultima Bundesliga ci sarebbe la creazione di una supercoppia da gol con Mandzukic insieme a Robert Lewandowski.