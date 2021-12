Bayern, se parte Lewandowski ci sono due alternative

I campioni di Germania hanno nel mirino anche un italiano

Il Bayern scatenato per giugno. Potrebbe arrivare dal Napoli Lorenzo Insigne ma anche il 21enne Julian Alvarez fuoriclasse del River Plate. In Italia lo hanno corteggiato Milan, Inter, Juventus e Fiorentina (prima di puntare su Ikoné come sostituto del partente Vlahovic) ma lui, secondo quanto ha dichiarato al portale tedesco Express.de, ha un altro pretendente illustre: "Lo so, ho un'offerta dal Bayern Monaco". Il River Plate vuole 25 milioni di euro visto che la concorrenza è folta: oltre al Bayern per Alvarez ci sono anche Real Madrid, Siviglia, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Manchester United, Tottenham e Aston Villa. Il Bayern però vuole chiudere presto e si prepara forse all'addio di Lewandowski e l'obiettivo, come scrivono in Germania, è rinforzare la batteria di attaccanti con l'italiano e l'argentino.