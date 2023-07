Bayern, segnale Kimmich: “Il mio idolo è sempre stato Xavi”

Il centrocampista prima nega l'intenzione di lasciare il Bayern, poi ammette la stima per Xavi: quale futuro per Kimmich?

Continua la telenovela Joshua Kimmich. Il centrocampista del Bayern è stato più volte accostato al Barcellona quest'estate, ma a seguito delle sue stesse dichiarazioni questa possibilità è apparsa come impossibile. A rimettere in discussione tutto è stato lo stesso calciatore, che non ha nascosto il personale apprezzamento per l'allenatore del Barça: "Xavi? È sempre stato il mio grande idolo, senza dubbio". Stima che è stata più volte ricambiata anche dallo stesso tecnico, con tutti gli indizi che portavano ad un trasferimento in Spagna.