Bayern, servono rinforzi in attacco: contatti con un top player del City

Si avvicina l’estate e con essa anche la riapertura del mercato estivo. Il Bayern Monaco si prepara a un’estate all’insegna dei grandi colpi in entrata. La pista più calda porta a Manchester, sponda City. Infatti tra i profili analizzati piace Leroy Sané: l’attaccante dei Citizens sembra pronto a lasciare la Premier League dopo quattro stagioni, l’ultima delle quali trascorsa principalmente ai box per un grave infortunio. Il Bayern fa sul serio. Già un anno fa si era candidato con interesse, avanzando anche un’offerta al City, poi respinta. La trattativa sembra destinata a tornare prepotentemente in auge in estate. Il Manchester chiede 80 milioni. In Baviera si riflette, ma c’è la sensazione di non voler mollare senza aver lottato. Lo riporta Sky Sport.