Bayern, si prepara il colpo del secolo: Leo Messi a Monaco

Il Bayern Monaco a capofitto su Leo Messi? Dalla Spagna dicono di sì dopo che l’argentino ha avuto il classico ‘mal di pancia’ di fine contratto. In effetti c’è anche voglia di cambiare aria dopo 12 anni al Barcellona e per Messi quella del Bayern Monaco potrebbe essere una bella opportunità. Il contratto è in scadenza nel 2021 ma una clausola inserita potrebbe permettere a Messi di svicolarsi con un anno d’anticipo, quindi già questa estate. Il 10 dell’Argentina al momento, guadagna 39 milioni netti a stagione e solo un club ricco come il Bayern può permetterselo. Ma c’è un altro aspetto da tenere in considerazione, per nulla secondario: il legame con Adidas. L’azienda tedesca oltre ad avere come testimonial e uomo di punta proprio Messi è azionista del Bayern detenendo l’8.33% delle quote. Dopo una vita a vedere Messi indossare la maglia Nike del Barcellona, sarebbe una grande opportunità anche a livello commerciale. Da Monaco fanno spallucce anche perchè Messi potrebbero trovarselo di fronte in semifinale di Champions League e allora magari qualche cosa in più potrà registrarsi tra qualche giorno. A Monaco i tifosi del Bayern sono in agitazione visto che per i rot-weiss sarebbe il colpo del secolo.