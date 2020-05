Bayern su Havertz, Hoeness ammette: “Ci piacerebbe averlo in squadra…”

Kai Havertz ha stupito tutti gli appassionati della Bundesliga con un rendimento notevole. L’attaccante del Bayer Leverkusen unisce quantità e qualità, disponendo anche di una duttilità tattica straordinaria. Normale dunque che sulle sue tracce ci siano diversi top club. Non manca il Bayern Monaco, prossimo avversario in campionato. I bavaresi stanno sondando il terreno. Una conferma indiretta viene dalle parole del presidente onorario Uli Hoeness a Radio Bayern 1: “Ci piacerebbe sicuramente avere Havertz in squadra, ma al momento non conosciamo il futuro del calcio nel suo insieme e dal punto di vista economico. Sané? La Germania ha una generazione di grandi talenti. Noi abbiamo una squadra giovane, posso immaginare che una nuova era abbia appena avuto inizio”.