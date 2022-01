Bayern, Sule via a parametro zero. Due squadre lo vogliono

Il Bayern Monaco sta per perdere un altro giocatore a parametro zero

Dopo aver perso a parametro zero prima David Alaba e poi Jerome Boateng durante la scorsa estate, secondo quanto riportato da Sport Bild, un altro difensore del Bayern Monaco lascerà il club tedesco alla scadenza di contratto: si tratta di Niklas Sule. Il difensore tedesco arrivato dall'Hoffenheim per circa 20 milioni di euro, avrebbe preso la sua decisone di lasciare il Bayern, senza rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2022. Sule è libero di accasarsi altrove e valutare le varie offerte. Sul giocatore c'è il forte interesse di Barcellona e Newcastle. Sulla questione rinnovo di Sule, si era comunque pronunciato, il presidente bavarese Herbert Hainer, ai microfoni di Sport Bild: "Noi abbiamo fatto un'offerta, sta a lui decidere se accettarla o meno. Aspetteremo per un periodo di tempo, poi agiremo di conseguenza. Arriverà il momento in cui dovrà decidere ma non conosco la tempistica esatta". E' di pochi minuti fa la notizia, riportata dallo stesso quotidiano tedesco, del mancato accordo definitivo tra club e giocatore.