Bayern, sull’aereo Mané non c’è: partito per l’Arabia dove lo aspetta CR7

Sadio Mané diventerà presto un nuovo giocatore dell'Al Nassr, è certo. L'attaccante non rientrava più nel progetto del BayernMonaco, il quale era disposto a farlo partire pur rinunciando a qualche milione. In quest'ottica ne ha approfittato il club saudita, che ha offerto 37 milioni di euro per il cartellino del senegalese. Poi ha convinto il giocatore con un contratto che, secondo la stampa tedesca, si aggira sulle cifre di 40 milioni di euro a stagione per un numero di anni non ancora noto. L'ex Liverpool sbrigherà le visite mediche domenica prossima a Dubai, poi sarà ufficialmente un compagno di CR7 e giocherà in Saudi Pro League. Questa mattina il Bayern è decollato in ritardo da Singapore per il maltempo ma sul volo non c'era Mané che ha preso un'altra direzione: Riyad.