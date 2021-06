Bayern, Tolisso alla Juventus: c’è il via libera alla trattativa

Trattativa può decollare visto che il Bayern ha già due alternative a Tolisso

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con l'inserimento del campione del Mondo con la Francia Corentin Tolisso. A Monaco hanno dato il via libera alla cessione del calciatore che ha un contratto in scadenza a giugno del 2023. Il Bayern potrebbe recuperare una parte dell'esborso visto che la dirigenza lo pagò al Lione nel 2017 ben 42 milioni di euro. La Juventus potrebbe averlo pagando la metà della cifra spesa dal club di Monaco di Baviera. Gli infortuni hanno condizionato la sua carriera in Bundesliga e il Bayern ha deciso di cederlo anche perchè ha già due calciatori in grado di giocare nella posizione di play di Tolisso: Joshua Kimmich e Leon Goretzka, quindi il francese è solo un rincalzo.